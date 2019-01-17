民進黨敗選 羅文嘉：蔡英文須負最大責任但黨內仍無人可取代

2019-01-17 14:57

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨秘書長羅文嘉今接受廣播節目訪問，對於民進黨九合一選舉大敗原因，他直言，領導者當然要負最大責任，而領導者是總統蔡英文，領導者光榮屬於她、失敗也屬於她、驕傲屬於她、挫折也都屬於她要承擔的。但他認為，目前為止，還沒看到一個可以取代蔡英文成為下屆民進黨總統人選。

針對民進黨敗選原因，羅文嘉說，以他從外面的觀點來看，「這個政府跟人民活在不同世界」。政府關心的問題政府覺得很重要，但與老百姓關心的議題先後順序不同。

羅文嘉說，他接下秘書長的目標很清楚，第一，清楚這場選舉的意義目標是什麼，不是藍綠的競爭，而是台灣跟中國的競爭，是獨裁跟民主的競爭，確保民主跟台灣在這場戰役中獲得勝利；第二，要確保台灣民主價值，一定要有政黨候選人或是非政黨的其他候選人。而民進黨長期運作下的價值跟穿透，可以捍衛台灣最大利益，民進黨是人民最可靠、穩定的組織。

羅文嘉表示，第三，政黨要推出總統候選人，如何在選戰中得到勝利，達成台灣的目標，除了現任總統競選連任外，也可以提其他候選人。民進黨有最公平的選擇機制，選出在選戰中可以得到最大支持的人，「但到目前為止，我沒有看到有哪一組候選人，可以取代現任總統的狀況。」

羅文嘉認為，台灣面臨中國威脅，需要有一個真正的代言人，向國際社會說出台灣的主張。這兩年的表現，蔡英文得到國際上最大支持，這是她最大的強項，在捍衛台灣價值與國際地位，比歷屆總統都優秀，非常冷靜、清楚、不刺激、不挑釁，但立場堅定，可以與國際社會對話。

羅文嘉指出，不過，蔡英文要面對內政缺失、領導風格及決策系統的調整。他認為未來一年蔡英文是有機會的，尤其蔡英文新任命的新閣揆蘇貞昌，正好補齊內政上的欠缺。蔡英文擅長對外，對內就成為她的弱項，就像一個好的投手未必是好的打擊者，「她需要一個指定打擊，就是蘇貞昌」。

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