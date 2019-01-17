不爽柯Ｐ砍1500敬老金 老婦把氣出在陳炳甫身上

2019-01-17 14:52

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、北投）補選點出老人怒火？國民黨候選人陳炳甫今早至士林區忠孝新村開座談，國民黨副主席郝龍斌；豈料，陳致詞1分鐘，隔壁村的老婦到場打斷，以台語大罵台北市長柯文哲砍掉1500元敬老金，「我要買汽油潑市政府、燒厚死來啊！」陳安撫婦人，婦人卻酸「怕死還做什麼官？」場面尷尬。

這場座談位於深藍軍警眷村，由新黨台北市議員潘懷宗主辦，現場還準備小點心、水煮雞蛋，潘更分享如何養生輕食，並與郝龍斌助講。

陳炳甫到場緊接說明參選理念，未料才致詞1分鐘，隔壁村一位婦人直接穿過媒體攝影機突兀地站在陳面前。老婦以台語大嗆，「你（陳）講那麼好聽，我的老人年金（敬老金）被柯文哲（砍掉），你們沒有辦法要回來，你在那邊臭屁，有什麼用？」

面對老婦連環大罵，陳炳甫頻說「是」、「我們都有替你們講，我們要4年了，他（柯）不要分就是不要分」。老婦回嗆，「講這些就是你們不夠力！還在那邊臭屁！」一旁的郝龍斌始終維持僵硬的笑容，見狀幫腔說：「所以我們要加油。」老婦又一陣連環罵，再嗆「沒用啦！沒辦法辦到，我看不起。」郝趕緊說「所以你要罵柯文哲，不是罵我們。」

未料，老婦再罵「是你們在做官！」陳炳甫回說，「我不是做官，我是民意代表、是來監督。」但老婦越來越火，揚言「我要買汽油來潑市政府，我一個人，燒厚死來啊」、「要死大家一起死，哪有什麼？」陳勸老婦打消危險念頭，反而還被老婦酸「怕死還做什麼官？」只見郝龍斌在媒體鏡頭、眾人前消毒說「她再罵柯文哲。」在其他婦人勸說下，老婦最後懷恨不滿離去，留下尷尬場面。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/