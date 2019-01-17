爭取台中山手線一次到位 盧秀燕：對林部長有信心

2019-01-17 16:01

〔記者黃鐘山／台中報導〕蘇內閣上路，台中市長盧秀燕今（17）日出席行政院會，特別向前市長林佳龍擔任交通部長表達祝福，也請交通部儘速核定捷運綠線延伸彰化，延伸大坑段則納入前瞻計畫，山手線則希望一次核定、全額補助；她說，對林佳龍全額補助山手線，非常有信心。

市府轉述盧秀燕發言指出，前行政院長賴清德鼓勵六都首長儘量親自出席院會，並說如果多多出席的話，中央會多多補助，給很多的幫忙。首先，她要恭喜並祝福林佳龍擔任交通部長。

盧秀燕說，林在市長任內力推軌道建設發展，請交通部儘速核定捷運綠線延伸到彰化段的計畫，同時也將捷運綠線延伸大坑段納入前瞻基礎建設，山手線環狀鐵路計畫也請一次核定，並全額補助經費。

盧在會後接受訪問指出，林佳龍擔任過台中市長，相信對山手線一定會替台中著想，一定會給台中全額補助，她非常有信心，也相信民意會站在台中這邊，因為鐵路是中央財產，沒道理地方要幫中央出錢，且台中鐵路高架化也是中央全額補助，有前例可循。

盧秀燕也表示，市府有6項建設計畫要向內政部提出，總經費約5.2億元，經濟部水利署也有計畫提出，相關細節都會進一步跟內政部、水利署接洽，希望中央全力促成，多多補助台中市。

市府強調，盧市長爭取中央建設的立場，包括桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜也都在會中表達認同，認為中央應與地方政府建立更友善的夥伴關係，全力支持地方的重大建設；對此，行政院長蘇貞昌也給予正面回應。

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