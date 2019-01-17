傳部會反彈自填民怨調查表 政院：鼓勵檢討

2019-01-17 15:23

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌本週一上任，請部會首長即刻整理「原本是一片好心好意」的政策所引起的民怨，要如何以及何時解決，政院昨行文各部會限時羅列民怨或不便民事項，傳出引發部會反彈，行政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）今天受訪時證實政院確有發出公文一事，不過，Kolas說，行政院秘書長李孟諺發文的出發點是希望部會自我檢討，盤點過去哪邊做得不好，倒不是要來製造更多問題。

據悉，有部會接到行政院這份調查表，並載明「一、問題內容」、「二、用何方法解決」、「三、誰來解決」、「四、何時解決」，直接把蘇貞昌本週一在臨時院會裁示的四點要求作成調查表。

目前傳出有部會官員有意見，認為看到調查表時，覺得有些好笑，居然要部會自己填空，「如果各機關都清楚民怨或不便民之處，也知道如何解決，那就不會有民怨了」，因為例如有些部會或單位就是很官僚，難道填了調查表就會改善他們的官僚等作風嗎？

對於蘇揆上任宣示要有效解決民怨，但引發爭議，Kolas說，政院秘書長李孟諺已發公文，請各部會盤點跟人民政策和措施，如何改善。對於被要求填寫民怨表格有部會反應很可笑，Kolas Yotaka說，今天院會並未討論此事，她解釋，這是接地氣內閣的第一步，政府各機關所有工作同仁都應有自我檢討能力，會做事、為人民著想，「跨出第一步之後，會陸續反映人民需求」。

Kolas說，若政府官員和部會首長有下鄉與民眾接觸，自然知道聲音在哪裡，其他比較制式的民意反應如電子信箱、電話等等，李孟諺的出發點是希望部會自我檢討。

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