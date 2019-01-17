還稅於民！南市不分黨派成員 號召成立減稅聯盟

2019-01-17 15:01

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會無黨籍議員陳怡珍、穎艾達利、許又仁、周麗津及民進黨議員蔡旺詮、陳秋萍等跨黨派議員今天召開記者會，要號召不分黨派成員成立減稅聯盟，並結合學者專家共同研討房屋稅政策，要求市府應該研擬108年將房屋稅凍漲，更於下一年度的房屋稅討論減稅方案，真正體恤民眾生活辛苦、還税於民。

陳怡珍等人表示，台南市政府房屋稅連3年調漲，今年民眾又會在5月份收到稅單，人民感到持續被剝削。希望市府能順應民意，除了要求市府儘速召開臨時不動產評議委員會，凍漲今（108）年即將收到的房屋稅單，也請市府未來召開委員會核定時，針對109年後連續3年的房屋稅，應重新檢討房屋稅核算基準，進一步訂出減稅方案，取消不合理的回溯條款。

他們說，尤其，前3年房屋稅回溯至民國90年7月1日設藉，導致被增加課徵房屋稅的戶數增加，房屋稅溯及既往如此不公不義的政策應檢討取消，期盼能讓民眾稍稍鬆一口氣，不要再從老百姓身上剝皮。

市府財稅局表示，根據法院的判決和裁定，南市調整舊屋的房屋標準單價合法，且是自「新年度」，也就是自課徵106年度起房屋稅時才有適用，沒有溯及既往，再者南市並未對以前年度已核課的房屋稅再予重新認定與補徵，現階段沒有退稅的疑慮。

財稅局說，未來針對房屋標準價格的調整及適用方案，依法還是必須待108年度不動產評價委員會來做合理決定。社會各界對房屋標準價格調整的建議意見，該局均作成紀錄，將朝輕稅方向規劃，列入108年不動產評價委員會提案討論。

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