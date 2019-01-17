撲殺數量直線上升！一張圖秒懂中國豬瘟有多失控...

2019-01-17 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國豬瘟失控，台灣防疫已達國安層級，但中國疫情擴散究竟有多快速？有臉書粉絲團製作圖表，可知中國撲殺染病動物的數量幾乎呈現垂直上升，失控速度全球第一。

臉書粉絲團「沃草 Watchout」依據世界動物衛生組織公布的資料製作圖表，中國在2018年7月前因疫情而被消滅的動物數量為0，到了8月瞬間逼近5萬隻，接著從9月開始垂直上升，至12月已累積撲殺28.1萬隻，一舉超過疫情同樣嚴重的俄羅斯。

但中國國台辦發言人馬曉光昨日表示，中國始終依照及時、公開與透明原則發布疫情，並及時向世界動物衛生組織等通報，還稱中國政府防控疫情措施與成效，獲得聯合國農糧組織等與國際社會充分肯定。

台灣大學獸醫專業學院名譽教授賴秀穗先前受訪時提到，非洲豬瘟在歐洲的傳播速度1年差不多100公里左右，但是中國從8月發生疫情，5個月以來已經傳播幾千公里，有鑑於歐洲奮鬥61年病毒還無法清除，中國可能100年都除不了。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/