韓國瑜20日台北輔選激化柯粉？陳炳甫坦言「多少會」

2019-01-17 14:03

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、大同）補選倒數10天，國民黨候選人陳炳甫上午至士林忠孝新村拜票，並透露本月20日將百齡國小辦造勢大會，高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕確定北上助陣，新北市長侯友宜則要跑地方行程恐無法趕上合體；但媒體問及韓北上恐激化柯粉出來投票？陳說「多少會」，並坦言是兩面刃。

陳炳甫說明，國民黨中央黨部昨確認，20日下午3至5點在百齡國小會有團結造勢大會，由黨部幫忙聯繫，目前韓國瑜、盧秀燕會北上，至於侯友宜則因當天已經排了地方活動，得看活動結束前是否趕得到，當天還會邀請立法院的前輩。至於前總統馬英九、黨主席吳敦義、國民黨中央委員連勝文是否會到？他則說，仍在積極邀請中，將陸續邀請。

陳炳甫重述，對手「柯家軍」候選人陳思宇支持率會越來越高，最後台北市長柯文哲就出來，營造「支持柯一定票投陳思宇」，為了讓柯選總統，相信下週柯側翼、網軍、各論壇一定出現這樣論路；有別於國、民兩黨正規陸軍組織戰，「柯民兵很可怕耶！年輕人可為了1碗拉麵排2個鐘頭，我們這邊哪有可能？民兵可能！柯造成氣氛後，大家就會出來」。

柯文哲昨與「館長」陳之漢直播說，選2020總統意願低；但陳炳甫認為，「柯Ｐ話聽就好，你們（媒體）那麼清楚，對不對？」柯智商157也會算，目前民進黨看來低潮，國民黨弱一點，總統人選不像當年馬英九獲全面支持，柯這次不出來，民進黨賴清德、林佳龍、鄭文燦排隊下次出來，像台語說「你會老、人家會長大」；否則柯去美國「面試」幹嘛？柯把全部該做的先做起來，最後再決定，如不選，就不要做這些動作，說沒想選騙人啦！各陣營謹慎不敢鬆懈。

談到韓國瑜北上助陣是否會激化柯粉？陳炳甫思考一會說，多少會，並坦言是兩面刃；就像韓星來台開演唱會就是這樣，你喜歡這團來比較多人，那個團的粉絲就覺得不能輸勢、要ㄍㄧㄥ一下，而政治人物就是明星。

對於民進黨候選人何志偉民調維持領先，陳炳甫分析，輔選結果與民調一定脫鉤，補選可能出現35％投票率，但近日民調居然呈現70％投票率，哪有可能？就像約明早出門運動，大家都說好，結果隔天覺得好冷就沒出門；看得出民調不準，大家心裡想的跟實際做的不一樣、有落差。民調當參考，弱後就要加倍努力、他不敢放鬆。

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