侯友宜、鄭文燦牽手聊天 盧秀燕沒加入「怕先生吃醋」

2019-01-17 15:55

〔記者李欣芳／台北報導〕2位國民黨籍縣市長台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜與民進黨籍縣市長桃園市長鄭文燦今天出席行政院會，3人會後一起走出行政院，侯友宜、鄭文燦手牽手受訪談地方建設，院會氣氛融洽，對於侯友宜、鄭文燦手牽手，盧秀燕不敢加入，她笑說，「我不跟他們牽手是因為怕先生吃醋」。

曾共同角逐台中市長的盧秀燕和林佳龍今天首度在行政院會碰面，盧秀燕說，她今天有恭喜林佳龍擔任交通部長，並向他表示希望以後交通部多支持台中的建設，獲得林佳龍正面回應。

有關台中山手線的爭議，林佳龍先前強調山手線一定要蓋，盧秀燕說，她提到山手線，她希望台中捷運綠線能延伸到彰化和大坑，也希望山手線能早日核定，而且是「全額補助」。

盧秀燕說，雖然林佳龍當場沒有回應山手線問題，但態度和善，對於她爭取山手線全額補助，相信民意會站在台中市這邊。

此外，盧秀燕也爭取希望2020年燈會由台中市主辦，希望中央成全，而她今天因為議程多，所以沒有提到中電北送的議題。

鄭文燦受訪時先笑說「我在裡面沒有對手」，暗指去年底和他競爭市長的對手不在院會內，他提到的是觀光基金，因為經費來自桃園機場的機場稅，但都沒有補助桃園，他希望能減少落差和桃園的相對剝奪感。

鄭文燦說，因為今天院會氣氛很好，沒有對立、沒有火花，所以3人決定一起出面受訪。

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