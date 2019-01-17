驚！每15分有1起兒虐事件 立委倡「吹哨者保護制度」

2019-01-17 13:42

〔記者蘇芳禾／台北報導〕近日兒虐事件頻傳，民進黨立委蘇巧慧今天與議員召開記者會指出，每5分鐘就有一起家暴、每15分鐘就一起兒虐事件，希望能透過推動吹哨者保護制度、評鑑納入家長意見、中央地方統一查詢平台等等方式，來改善兒虐狀況。

身為兩個女孩的媽，蘇巧慧坦言，看到新聞真的眼淚都會掉下來，希望立委、議員可以多做一些事情，能先提出相關方式，讓大家一起來討論。

蘇巧慧列舉數字指出，在2016年有11萬多件的家暴案，平均每5分鐘就有一個案件，兒虐部份也統計超過4萬件，平均每15分鐘就有一個案件，數字相當高，且兒童受虐致死的人數更超過127人，數字非常高。相關的「兒童及少年福利法」、「幼兒教育及照顧法」都不停在翻修，可是這會造成0到6歲兒童分屬兩個不同法規、兩個不同主管機關，很多在第一線基層服務的議員也認為有不足之處。

有兩名小孩的新北市議員張維倩說，托嬰中心、幼兒園因是封閉環境，外界很難看到裡面的情形，她希望可以推動「吹哨者制度」，鼓勵所有老師、員工舉報不法情事，中央、地方都建立吹哨者制度。

目前有兩個小孩在念幼兒園，還有一個小孩在肚子裡面的無黨籍新北市議員彭佳芸說，應該要檢討評鑑制度，這次在新北市永和區發生涉嫌虐童的托嬰中心，評鑑是甲等，很多家長因為評鑑而把兒子送到這間托嬰中心。建議社會局在未來評鑑時，能納入家長意見。

新北市議員林裔綺建議，地方政府沒有統一資訊平台讓家長查詢，不法的老師和照顧員，部分都被保護住，希望地方和中央一起努力，建立全國統一的透明平台和管理辦法，將違法的幼兒機關公告及列管等，讓家長安心，也保障業者。

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