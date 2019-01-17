彰化立委補選已4人登記 一半政壇素人

2019-01-17 13:08

〔記者張聰秋／彰化報導〕第9屆立法委員彰化縣第1選區缺額補選今天登記第4天，到中午為止，共有3位參選人完成登記，分別是國民黨籍柯呈枋、時代力量楊澤民、無黨籍紀慶堂，累計至今已有4人完成登記，參選人數多，明天為登記截止日。

今天搶先完成登記的國民黨柯呈枋，在2位老前議長謝式穀、白鴻森、台中立委顏寬恆、南投立委許淑華、前彰化縣長卓伯源、現任縣長王惠美及大批支持者陪同下前往登記，他感謝地方意見領袖給他支持的力量，並說他有信心凝聚力量，保住國民黨在彰化唯一1席的國民黨區域立委席次。

國民黨黨內初選競爭激烈，3位參選人中只有鹿港豐安診所院長蔡明忠現身，和美鎮長阮厚爵並未現身，黨內初選前，蔡明忠擔任王惠美醫療顧問團長，王惠美被視為替國民黨拿回彰化政權的當紅政治人物，蔡明忠因而被當成「王家軍」人馬，蔡明忠未獲提名，今年他展現風度到場相挺，倒是王惠美一開始在縣選委員1樓造勢致詞時，拿到了麥克風僅簡短說了「沒有分裂的本錢，大家一起努力」13個輕描淡寫帶過，記者觀察，她隨即轉身與擠在人群的蔡明忠交談，兩人互動熱絡。

隨後，一行人到了縣選委員會登記，媒體再問王惠美對柯呈枋的看法，王惠美受訪時才推薦柯呈枋，稱讚柯是位好人才，有基層和中央服務經驗，有足夠的能力把民間的力量發揮得淋漓盡致。

緊接完成登記的是長期投人環保運動、前彰化縣議長楊春木的兒子楊澤民，目前擔任台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民，他在時戈力量秘書長陳惠敏、立委徐永明、縣議員吳韋達及支持者陪同下完成登記，楊澤民說，他長期致力於關注環保議題及人文關懷，這次決定挺身而出，守護熱愛的彰化鄉土。

不過，依中選會1月4日發佈選舉公告，參選人最後遷戶籍期限是今年1月4日，楊澤民是在1月8日才從彰化市遷到和美鎮，遷戶籍時間與法規有出入，縣選委會表示，參選人資格審定由中選會2月19日進行審定，資格符不符合的結果會由中選會通知縣選委員會，縣委員會再通知當事人。

對此，陳惠敏表示，會努力爭取參選權益，選舉動作會持續進行，向2020年區域立委邁進。

房仲業者紀慶堂在前彰中校長吳文宗和親人與支持陪同下完成登記，紀慶堂提出3項競選政見和選舉4不主張，他要推動虐童家暴致死唯一死刑、推翻1例1休勞資合議，農地工廠除高污染產業外其他全面合法登記，而4不就是不設競選總部、不插旗幟、不刻意跑攤、不開政治獻金帳戶不送競選文宣禮物，儘量將資源用於公益方面。

繼昨天民進黨提名前鹿港鎮長黃振彥完成登記後，今天又有3人完成登記手續，黃振彥是政壇老將、柯呈枋是行政歷練豐富、楊澤民和紀慶堂是政壇素人首次參選。

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