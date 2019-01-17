管中閔兼職被彈劾牽拖王建煊 監院前秘書打臉

2019-01-17 12:59

〔記者鍾麗華／台北報導〕台大校長管中閔在政務官任內，以匿名方式在《壹週刊》寫社論，監察院前天通過彈劾。不過，管的律師團聲明，卻「牽拖」前監察院長王建煊也幫報社寫社論，王建煊的秘書雷顯威今天投書本報「自由廣場」強調，王建煊擔任監察院長期間，6年任期未曾支領薪水，遑論支領任何稿費收入。

管中閔律師團前天發表6點聲明，其中第5點為：「監察院王建煊前院長擔任公職長達數十年，著作等身，各報社論出自其手者不知凡幾，從未聞有何不妥。知識份子在報刋為文傳遞理念，分析社會局勢，此種文化性、知識性、學術性之活動應予禁止或應予鼓勵，相信社會自有公斷。」

不過，王建煊的秘書雷顯威以「前監察院秘書」名義今投書本報「自由廣場」指出，王建煊擔任監察院長任內，他參與王院長投書或出書相關事務，因此有必要做適當說明，以免遭外界誤導而混淆。

雷顯威發表3點說明如下：

一、王建煊先生擔任監察院長期間，6年任期未曾支領薪水，遑論支領任何稿費收入。

二、王建煊先生擔任監察院長期間，容或對時政有所建言，但都公開具名投書，清楚表達個人觀點（可接受公評）。這段期間他從未隱姓埋名，為任何報紙或雜誌撰寫社論與專欄。

三、王建煊先生擔任監察院長期間，曾經將個人文章集結成書出版，所得收入全數捐給社會公益團體（存有單據可供查核）。

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