會見日眾議員河井克行 總統：盼日本支持台灣加入CPTPP

2019-01-17 12:12

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見日本眾議員河井克行，針對日本五縣食品輸台，重申我將秉持WTO的精神，與日本政府保持溝通，找出雙方都可以接受的方案，並盼日本政府持續支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。

總統致詞時表示，非常高興再次與河井眾議員見面，河井議員長年關注國際外交議題，希望與河井議員共同努力，持續強化台日關係。

總統提到，去年底在我國有關日本五縣食品進口的公投案結果出來之後，相信日本各界都很關心台灣會怎麼面對日本食品的問題。她指出，我們會秉持WTO的精神，持續與日本政府保持溝通，找出雙方都可以接受的方案；但我們也希望，這個單一議題不會影響台日關係的全面性發展。

總統強調，為了精進雙方的合作關係，她誠懇地希望日方朋友能夠持續給予我們協助，支持台灣加入CPTPP。日本是CPTPP最關鍵的經濟體之一，日本政府的支持對台灣有格外重要的意義。

最後，總統提及，日本各界一直在許多重要的國際場合不斷地為台灣發聲。1月19日CPTPP生效後的首次部長級會議即將在東京召開；台灣政府已多次表達參與CPTPP的意願，尤其希望能夠爭取參加第二輪談判。

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