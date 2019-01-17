防志工遭摑事件重演 陳思宇：忍痛取消千歲宴募款

2019-01-17 12:10

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市士林大同區立委補選激烈，本月15日發生「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇競選團隊一名志工，遭自稱綠營支持者打巴掌，引起不小騷動。陳思宇今早宣布，原先民眾贊助2000元就可參加千歲宴的募款活動，陳強調，是為了志工與工作同仁、支持者的安全，真的忍痛把千歲宴活動取消，已經募到到小額募款會一一退款。

陳思宇今日召開政策說明會，會後接受媒體訪問。媒體詢問昨日與「館長」陳之漢、台北市長柯文哲開直播，是否下週還有？陳思宇說，本來怕跑行程時間來不及，結果行程跑完時間來的及就去參加，看到館長直率真實，滿好玩的、很有趣，希望未來還有機會跟館長做直播。

媒體問到距離投票剩10天的衝刺規劃，陳思宇表示，陸續還會提出非常多政見，可惜5位候選人沒坐下來向民眾說明政見，但沒有關係，別人不做她會繼續做，繼續用政策跟大家報告。

上週陳思宇跟柯文哲合體大啖寧夏夜市「千歲宴」，同時宣告募資網站上線，柯當時笑稱，贊助2000元就能參加20日千歲宴辦桌。陳思宇今日被媒體問到籌辦進度時，陳思宇說，志工做活動時被暴力相向，因此考量大型活動造成志工或工作同仁、甚至支持者有危險，忍痛取消千歲宴活動，朋友鼓勵或贊助募款的，競選辦公室會一一退款，陳說，為了大家安全，真得忍痛把千歲宴取消。

媒體關心是否舉辦選前之夜造勢活動，陳思宇表示，活動是滾動式進行，也一直在籌畫，希望把理念與價值主動說明，後續有更新的活動不定時在臉書說明。

陳思宇說，她最需要大家支持，所以最近她在臉書推出政策直播，中午有個思宇踹共，晚上也有相關直播訊息，都是希望讓大家認識最真實的她，讓大家知道她可以做什麼。

媒體提到民進黨候選人何志偉將有前行政院長賴清德輔選站台，國民黨候選人陳炳甫也有縣市首長助陣，對此陳思宇說，這就是政黨政治，但她沒有政黨也沒有派系，只有市民朋友跟大家，因此不管有縣市首長或黨內大咖輔選，她還是把事做好就好。

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