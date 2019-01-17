CPTPP將召開部長級會議 我政府密切關注新會員入會程序

2019-01-17 12:20

〔記者呂伊萱／台北報導〕跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）將於本週六（19）召開首次部長級會議。外交部國經司司長葉非比今天表示，該會議將討論未來運作方向與新會員入會程序，我方積極與11個會員國溝通，表達爭取加入第二輪諮商談判的立場。對於CPTPP主導國日本曾因食品禁制，對台灣加入一事表達負面看法，葉非比重申「希望兩件事脫鉤處理」。

CPTPP在美國退出後由日本主導推動，去年底生效後，11個成員國並將於1月19日在東京都內舉行生效後首次部長級會議。我政府多次表達盼爭取加入CPTPP第二輪談判，惟台灣反日食公投過關後，日本外相河野太郎曾在回應媒體時表示，若台灣因為這樣的事態而無法加入，將令人非常遺憾。

葉非比今天出席外交部例會回應媒體提問說，我方和日本一直持續溝通，日本立場原先就是對於達到高標準對外開放的各國，他們都保持歡迎加入態度。葉非比並提到，根據目前訊息，19日的部長級會議，將會討論未來運作方向與新會員加入程序。不過因為目前汶萊、馬來西亞、智利和秘魯尚未完成國內程序，部分國家認為現階段不是啟動第二輪的時機，對我方來說，主要觀察點是此次會議「會否確立新會員入會程序」。

葉非比進一步說，我方積極和11會員國相關的重要決策人士保持聯繫，持續表達爭取加入第二輪諮商談判的立場，和日本的溝通到目前也非常順暢。至於外相發言，葉非比說，福島食品事件的確是我方推動加入過程中的困難因素之一，我方繼續和日本政府溝通，並期盼這件事情和台灣爭取加入CPTPP「脫鉤處理」。

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