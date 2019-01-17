對虐童案痛心 蘇貞昌：中央安全防護網有缺漏應檢討

2019-01-17 12:05

〔記者李欣芳／台北報導〕針對最近發生的虐童暴力事件，今天上午引發行政院長蘇貞昌與新北市長侯友宜等縣市長的共同關切，主持行政院院會的蘇揆說，這種事件發生人神共憤，孩子的傷亡天地不容，「我們竟然看著弱勢兒童受到這樣子的結果，深感慚愧」，人民的納稅錢讓我們坐在這裡，大家應同心協力讓這種事情不再發生，至少減到極少，真的要同心同力。

蘇貞昌說，這種事情發生都是結果，過程有種種可以防止，結果出來才動用私刑引起共憤，都是不該見、不該發生，因此中央就安全防護網的缺漏，經過這些年應該到更完整地步，還有發生可見仍有缺漏，請相關單位就之前的防治再檢討、再檢點。

他表示，剛剛就點出來，這不在多少討論、不在如何洞悉問題，在如何解決問題，讓問題不再發生，已經經過這麼多年努力，可見我們還沒有做到，不必再侃侃而談問題如何，而是發生應該怎麼做、誰做、什麼時候完成，上次院會已經有交代，相關主責單位請負起責任。

蘇貞昌指出，台灣已經進入高度文明，大家對這種事情絕不容忍，一個國家是不是讓人尊敬，一個縣市是不是讓人喜歡，不在於它有多少顆飛彈，也不在於地方有多少漂亮煙火，而是看它的文明、它的社會是多麼和善。

蘇揆表示，他同時也拜託地方政府，針對第一線執行上的缺漏，請六都等市長能重視，保護孩子是第一，沒有人會反對，市長重視就會做得更好，因為是第一線，地方政府都有相關局科室，市長也一定相當清楚，市長重視的程度與做得完美的程度成正比，他也特別拜託。

在法制面方面，蘇貞昌說，去年9月已送出修法，拜託立法院趕快定案。事情發生後，因為引起公憤所以會有激烈行動，我們呼籲，台灣已是法治文明社會，透過網路聚集以致暴力的現象不好，與其這樣，不如事前熱心一點，多打電話，看哪裡有可預見虐童或暴力的地方家庭，鄰居多一分雞婆、多一分關心，孩子就少一分傷亡，多一分幸福，這點請多加宣導，也拜託地方政府。希望以後報告的是孩子的幸福跟快樂，而不是這種讓人心痛的案子，請大家加油！

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