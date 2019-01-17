網紅政治正夯 柯P：不預設立場就做做看

2019-01-17 12:19

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨在臉書直播「預告」，農曆春節將以1天1影片的方式陪民眾過年「節目」，柯文哲將和5位youtuber合作拍片，分別是包括眼球中央電視台、老天鵝、how fun、千千進食中、理科太太等5人，還說因為沒錢不想自己拍，所以才找網紅一起，讓一旁的小編忍不住大喊「不要透露商業機密！」

近期「網紅」正夯，不僅柯文哲頻頻和網紅合作，新任行政院長蘇貞昌也宣告內閣應該跟上「直播時代」，還提醒部會首長「人民耐性只有10秒而已」。

今早媒體問柯看法，他表示，網紅是一個新的媒體經濟，新興產業到底要怎麼做他也不知道，所以透過互動當中去觀察，看看台灣的網紅經濟到底要怎麼做，這對自己而言，也是用一種輔導產業的態度去處理這件事情。

媒體也問柯，會不會覺得政治人物經營網路已成為主流？柯文哲說，時間是檢驗真理的唯一標準，「who knows」，誰曉得，就做做看，看看效果怎麼樣，成功大家就繼續做下去，不成功就收起來。

柯文哲強調，市場決定一切，很多東西大家可以試試看，成功就繼續做，不成功就收起來，對自己而言，他從來不預設立場，就試試看。

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