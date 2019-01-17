中央地方合作 蘇貞昌侯友宜握手泯恩仇

2019-01-17 11:55

〔記者李欣芳／台北報導〕蘇內閣今天上午舉行行政院院會，這也是蘇貞昌接閣揆後新北市長侯友宜首次列席院會。蘇貞昌曾與侯友宜競選新北市長，今天行政院院會後侯友宜與蘇貞昌握手致意，侯友宜會後受訪表示，他在院會結束後走過去，蘇院長也走過來，2人在中途碰面，大家互相致意，這是很好的中央與地方合作，大家共創台灣進步的態度，「我一定會跟院長共同為新北市，為台灣的進步而努力！」

蘇貞昌去年底參選新北市長失利，但獲蔡總統提名組閣，本週一已正式上任，侯友宜則當選新北市長，今天出席蘇貞昌主持的行政院院會。

侯友宜表示，他與蘇貞昌院長有12年的交情，曾經同事過，今天在院會一開始，他就對院長表達12萬份的感謝。

侯友宜說，蘇院長參選新北市長時曾提過新北「126計畫」，與他競選時所提「青春山海線」是一致的，未來盼除了他的青春山海線，也會把蘇院長當時提的政見納入。

侯友宜說，蘇院長當場裁示，希望交通部給新北市等地方多多支援配合，中央地方共同合作來治理，共同來創造地方的繁榮、新北的進步。

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