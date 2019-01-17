防非洲豬瘟不忘口蹄疫 立委要求農委會檢討

2019-01-17 11:57

〔記者謝君臨／台北報導〕防疫中國非洲豬瘟持續作戰，民進黨立委林岱樺今另指出，除了非洲豬瘟，國內仍不能忽略口蹄疫再次爆發的可能，批評國內防疫用消毒水無可靠證明；家畜衛生試驗所長達兩年未採購口蹄疫儲備用疫苗；且我國口蹄疫適用O-Taiwan型疫苗，但卻訂購A-Argentina型疫苗，要求農委員等相關單位儘速改善。

立委林岱樺今召開口蹄疫防疫記者會，強調即將進入天氣最冷的季節，正是動物疾病爆發高風險時期，對於防範口蹄疫不可不慎。會中邀集農委會動植物防疫檢疫局副局長杜文珍、農委會家畜衛生試驗所主任秘書黃建元、組長鄧明中，共同針對口蹄疫消毒藥劑及疫苗採購問題，進行檢討。

林岱樺表示，國內防疫用消毒水始終沒有可靠證明，甚至把效果不明的近70種消毒藥劑全搬到防檢局網站上的非洲豬瘟專區。我國身為世界動物衛生組織會員國，卻不重視實驗室認證的防疫效果。另，在她點出疏失後，防檢局趁網頁改版將列出的消毒藥劑拿掉，並仍堅持防疫效果好壞僅是消毒藥劑濃度調配問題。

針對疫苗採購，林岱樺指出，2016年至2017年，家畜衛生試驗所長達兩年並未採購口蹄疫儲備疫苗，直到去年底才補上，且今年7月才會到貨，換言之，國內防範口蹄疫面臨長達3年的空窗期，只能靠運氣防疫。

此外，我國口蹄疫適用O-Taiwan型疫苗，按照正常防疫邏輯，除了採購適用國內的疫苗之外，應採購鄰近國家病種的疫苗，但去年採購除了將O-Taiwan型疫苗數量減半，竟捨棄適用東南亞、韓國或俄羅斯的疫苗，反而訂購適用於南美洲口蹄疫的O-Campos與A-Argentina疫苗，且A-Argentina疫苗較適用於牛隻。

對於撤除網站消毒藥劑一事，防檢局副局長杜文珍表示，網站改版後加了一個連結，將消毒藥劑放到另一塊，會根據委員建議，將消毒藥劑所適用、對應的疫情清楚標示，讓民眾一目瞭然。

針對疫苗採購問題，家畜衛生試驗所主秘黃建元、組長鄧明中則指出，國內除了採購儲備疫苗之外，另有抗原銀行，之前雖因採購流標，但國內仍有抗原疫苗可應對疫情。至於採購的疫苗類型，則是經過專業會議，評估國內外狀況，依照世界動物衛生組織的規定採購。

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