國民黨團挺韓國瑜 女議員送鐵牛運功散

2019-01-17 11:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會今天進行臨時會質詢，國民黨團強調韓國瑜才上任20幾天，不要一直唱衰、不要逢韓必反。

國民黨議員曾俊傑說，民進黨執政高雄20年來，經濟愈來愈蕭條，韓國瑜才上任20幾天，就一直唱衰，不要逢韓必反，大家放下選舉恩怨，一起拚經濟。

議員陳美雅表示，副市長李四川深夜巡視道路，韓國瑜也針對公共檢查開罰，展現新氣象，她送給韓國瑜一瓶鐵牛運功散，希望韓國瑜能打通高雄市任督二脈。

陳美雅強調，旗津適合開發免稅特區，只因為有聯外道路，就不歸屬離島條例？希望市府能正視問題，請中央修改法令。

韓國瑜說，高雄什麼時候能吸引全台眼光？現在是高雄最好發展機會，他也感謝歷任市長對高雄的建設與付出。

韓國瑜表示，旗津除了免稅區，還會是高雄最快樂天堂，一定要發展免稅區，希望高雄市立委團結起來，到時候會點石成金，他對旗津的期待非常高。

議員黃紹庭說，剛剛民進黨團質詢韓國瑜九二共識，讓人感覺在立法院，他認為馬英九執政8年時承認九二共識，帶來陸客的榮景。

韓國瑜表示，這是非常嚴肅、重要的問題，反對九二共識跟發大財是碰撞的，他得到89萬人授權，心中沒有圍牆、只有道路，在支持九二共識前提下，高雄就打開了。

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