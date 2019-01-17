譴責香港左媒假新聞 總統府要求國安單位查不法跟監

2019-01-17 11:21

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府今日召開記者會，針對有關香港親中媒體《大公報》假稱有所謂總統派遣「密使」接觸來台香港學生一事嚴正駁斥，並且要求國安單位徹底調查中港情治人員在台跟監問題，以確保國人和來台旅客安全。

主張「港獨」的青年團體「學生動源」召集人鍾翰林等3名成員本週在台參訪，卻遭到中港情治人員全程跟監，包括在哪家餐廳用餐、到書店看哪一本書，均被鉅細靡遺偷拍，隔天即被香港左媒的《文匯報》及《大公報》以頭版全版的報導進行醜化及攻訐。

《大公報》昨更頭版報導，扯說是蔡英文總統派出密使見「學動」成員授「獨」計，荒誕的說法已成為媒體笑談。

總統府發言人黃重諺説，首先，這是一則假新聞。報導中所謂的密使，其實是台灣的媒體記者，報導中相關情節，也全為不實。對於親中的《大公報》涉嫌以跟監手法，捏造情節製作假新聞，意圖誤導輿論，給予強烈譴責。

黃重諺進一步強調，台灣是民主國家，對於我國國人、媒體記者以及來台旅客在總統府周邊遭到親中港媒不法跟監，人身安全與權益可能受到危害，我們非常重視，並且已經要求國安局等相關單位針對此事進行調查，有關《大公報》假新聞，以確保國人與來台旅客安全。

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