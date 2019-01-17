韓國瑜將幫陳炳甫站台 何志偉：我打政績牌

2019-01-17 11:26

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、大同）候選人何志偉今前往士林市場掃街拜票，由網紅蔡阿嘎推薦的十大美女議員中的吳沛憶、鍾佩玲、戴瑋姍陪同，一路上攤商相當熱情，甚至有小孩子高喊凍蒜。被問到是否擔心高人氣的高雄市長韓國瑜幫對手陳炳甫站台，何表示自己打的是政績牌，確實繳出紮實成績單，不擔心被韓流影響。

何志偉在士林市場面對支持自己的攤商，也展現熱情，一一上前擁抱，掃街過程中有發生插曲，媒體攝影不慎將裝蔬菜的保麗龍踩破，導致部分蔬菜掉在地上，何志偉立刻向幕僚表示，等一下要趕快處理，把這些都買下來。

何志偉在受訪時被問到是否會怕韓國瑜替對手陳炳甫站台，何表示，自己打政績牌，過去8年確實繳出紮實成績單，不擔心受韓流影響，當然也期待有漂亮成績的縣市長出面幫忙輔選。

何志偉說，民進黨內無人敢稱自己是大咖，但他覺得都是最努力最接地氣的咖，選民意代表是要為民眾做事，人民基層才是最大咖。

何志偉造勢活動目前主打音樂會，先前舉辦頗受好評，不少民眾全家總動員參加，何志偉表示，他的造勢活動都是以音樂會為主，想傳達軟性調性。至於剛卸任的行政院長賴清德未來是否站台？何則說，可以來的話非常開心。

由於台北市長柯文哲昨晚又與網紅館長直播，何志偉被問到未來是否也效法？他則說，任何的網紅認同他的理念，都可以來談。

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