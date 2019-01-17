不會組一般的政黨？柯P打太極：只有想像可以限制住你

2019-01-17 11:16

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨晚和「館長」陳之漢直播，柯坦言對於組政黨「正在想」。不過，柯文哲今上午出席「都會旅宿發展論壇」後受訪態度轉低調，僅數度強調所謂的正在想就是想而已，沒有什麼動機，思考是人類的特色，但就算要組，也不會組一般的政黨。對於媒體進一步追問，他則是大打太極回以「只有你的想像可以限制住你」。

柯文哲上午受訪再談組黨，他說他只是在想，沒有說他要，想這件事情沒有什麼動機，思考是人類的特色，所以也沒有考慮哪些因素或是考量點。

至於他如果組政黨有沒有可能超越藍綠？柯說，這也是他另外思考的題目，就他看法，除了統獨意識，他實在看不出國民黨、民進黨有什麼不一樣。

談到組黨是否因為這次連任選戰沒有政黨奧援遭藍綠夾擊，柯指出，現代網路興起，到底政黨的形式應該長怎樣，他還在思考，「兩千年前人類最早是直接民主，所以蘇格拉底是被雅典人民用投票的方式判死刑的，到了17世紀，現代國家興起，例如美國，你從加州到華盛頓開會，坐火車要坐一個禮拜，不得不使用政黨政治跟間接民主」。

柯說，可是現在又到了網路時代，用i-voting就可以直接顯現民意，所以在這種網路時代，到底政黨應該用怎樣的意義在新的時代出現，「我在思考，我還沒想出答案。」

但會否因此失去中間選民，尤其討厭藍綠的人？柯脫口「我們也不是組一般的政黨啊！」他不是在想他的什麼政治生命，還是那句話，怎麼做對台灣比較好，這才要思考。

媒體追問何謂「不是一般的政黨？」柯沒有正面回應，只笑回：「有一句話說『you are limited by your imagination』，意思是只有你的想像可以限制住你，基本上我還是學者，不是政治人物」。

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