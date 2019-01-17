考慮組全新形態政黨 柯文哲：只有想像力能限制住你

2019-01-17 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（16）日晚上與成吉斯汗健身俱樂部「館長」陳之漢直播，柯文哲稱對於選總統「意願不高」，因為在現行雙首長制之下，換總統只是「換個人被譙」，但首度鬆口自己考慮組黨。而柯文哲今（17）日更表示，自己正在思考網路世代下政黨的意義，要組的也不是「一般的政黨」，更說「只有想像力可以限制住你」。

被問到組黨議題，柯文哲談起人類歷史脈絡，2千年前人類是直接民主，如蘇格拉底是被雅典人民用投票方式判死刑，但17世紀現代國家興起，例如美國在還沒有飛機的年代，從加州到華盛頓開會也要搭1星期的火車，因此不得不使用政黨制跟間接民主。

柯文哲表示，但到了現在網路世代，直接用iVolting投票就能寫進民意，所以自己在想的是，到底在網路的時代下，政黨要以何種意義出現，「這我還在思考，但我還沒想出答案」。

而媒體也提問，組黨是否為了延續自己的政治生命，以及是否有可能失去討厭藍綠的職中間選民選票，柯文哲表示，想的不是自己的政治生命，而是怎麼做對台灣比較好，而且自己要組的也不是「一般的政黨」。

對於什麼叫做「不是一般的政黨」，柯文哲僅表示還在想：「You are limited by your imagination」、「只有你的想像力可以限制住你」、「基本上喔，基本上，我還是學者，不是政治人物。」

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