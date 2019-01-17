欺敵！ 國軍「假戰車」亮相

2019-01-17 10:40

〔記者涂鉅旻／台中報導〕國軍第五作戰區今進行春節加強戰備訓練，除在台中「甲南海灘」實施實彈射擊，另也在坪頂營區實施「反擊部隊再整備」，演練補給裝甲車輛油彈、防空疏散、野戰搶修等課目。值得注意的是，為達到欺敵效果，國軍也特別製作充氣戰車、木造戰車，藉此消耗敵軍空襲的彈藥，並達戰力保存效果。

第五作戰區表示，「反擊部隊再戰整備」的操演課目，包含「防空疏散、油彈整補暨命令下達、部隊機動、野戰搶修」等項，以一個戰車特遣隊執行戰力防護、再戰整補的方式，演練單位完成作戰準備、機動之相關作為，透過連續想定狀況安排，不僅檢視命令下達後的戰術動作，同時驗證後勤補保對戰力發揮的重要性。

而第五作戰區也展現野戰搶修能量，現場修復履帶斷裂的M113裝甲車、須更換輪胎的雲豹裝甲車，以及M60A3戰車引擎更換等。第五作戰區表示，陸軍將持恆精實備戰訓練，秉持「為戰而訓、訓後能戰」指導，戮力推動部隊訓練與戰備整備，組建「量適、質精、戰力強」之防衛武力，希望國人能繼續支持國軍建軍備戰，國軍官兵皆有信心能肩負保國衛民使命，讓全體國人都能平安過好年。

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