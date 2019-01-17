中國點名66家外企「錯誤標示」台灣 外交部嚴正抗議

2019-01-17 10:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國學界出版「網路法制發展報告」，內容卻聚焦國外企業網站如何標示台灣，更直接點名2017年的世界500強企業中，有66家外企「錯誤標示」台灣，53家外企「錯誤標示」香港。外交部今天對此施壓國際企業的蠻橫作為，表達強烈抗議予嚴厲譴責，嚴正要求中國「懸崖勒馬」。

中國社科院法學研究所、北京大學互聯網發展研究中心等機構近日出版「網路法制藍皮書」，點名2017年世界500強企業中，包括蘋果、NIKE、亞馬遜及西門子等66家外資企業單獨標示「台灣」，而非「中國台灣」，並以「依法懲處」相恫嚇。

外交部今天發布新聞稿，對中國當局繼去年脅迫航空公司及跨國企業於網站上更改對我稱謂後，再次施壓國際企業的蠻橫作為，表達強烈抗議與嚴厲譴責，並嚴正要求中方懸崖勒馬，切勿傷害台灣人民的情感及兩岸關係的良性發展。

外交部說，中國此類作為將本身行政司法管轄權及政治思維「強加於域外的外國企業之上」，不僅暴露其以政治手段干擾民間企業的邪惡意圖，更違反國際商業自由運作的精神。

外交部並再次呼籲國際社會，不應沉默容忍，以免中國政府變本加厲，同時也籲請相關國家政府正視中方霸凌行徑，並採取必要行動，協助其企業抗拒中方無理要求。

外交部同時重申，中國政府必須正視中華民國台灣存在的事實，「台灣絕非中華人民共和國的一省，也不受中國政府管轄」。任何對台灣的打壓與矮化，只會造成台灣人民的厭惡、傷害兩岸關係發展與區域和平與穩定。

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