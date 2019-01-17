韓國瑜議會質詢處女秀 強調大家對我期待太高

2019-01-17 09:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天前往議會質詢處女秀，他坦承「大家對我期待太高」，希望未來四年在議會監督下，政通人和、府會合作

韓國瑜一早來到議會，陸續拜會議會各黨團，隨後進行簡要施政報告。

韓國瑜說，全世界都在看高雄，他的肩膀責任好大，高雄從來沒有變台灣重心，他上任20天，感覺已經當了20個月，「大家對我期待太高」。

韓國瑜強調，很多北漂子弟，如今異鄉變家鄉，還有不少人渴望回家鄉上班，不想再漂流，大家共同心願，是未來讓高雄變更好。

韓國瑜說，他怕未來做不好，高雄還有多少時間浪費？希望能集中時間、力量，政通人和是一體兩面，府會能合作，對大多數市民有利。

韓國瑜說，新團隊會以更謙卑的心，戮力做好，更期盼4年監督下，政通人和、府會合作。

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