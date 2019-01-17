馬自豪甲等特考第一名 學者揭「黑官漂白」內幕！

2019-01-17 09:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統馬英九昨日接受廣播訪問，他談及「口譯哥」議題時表示，當年自己擔任幾年機要人員後，就去參加甲等特考，印象中得到行政組第一名，所以取得任用資格；關於馬口中的「甲等特考」究竟是什麼制度？南台科大財經法律研究所所長羅承宗受訪表示，甲考特考是「黑官漂白」代名詞，公平性飽受爭議。

羅承宗指出，憲法第85條規定，公務員之選拔，應實行公開競爭的考試制度，非經考試及格者，不得任用。而考試取才目的，係從公平與防弊立場出發，防杜政府濫用私人。

羅承宗提及，每年有數十萬考生參加競爭激烈的高普考，耗盡心力期盼擠進公職窄門，當年國考制度看似公平，實則不然。鮮為年輕人所知的是，當時我國有更快捷的特考作為直接進入高階文官體系的「後門程式」（Backdoor） ，其一是甲等特考，其二是軍職轉文職。

「考上甲等特考就是簡任10職等大官！」羅承宗分析，甲考是往昔「特考制度」等級最高的考試，及格者馬上可取得簡任10職等資格。而一般大學畢業生參加普考及格，僅能擔任委任3職等職位；參加高考及格，頂多擔任薦任6職等職位。

羅承宗批評，一般而言，高考及格者即便表現優異，也要10餘年才能晉升高階文官，甲考及格卻可立即取得高級文官資格，顯然不公平。

尤其高普考應考科目多達7到9科，甲考僅有論文審查、口試或其後加上的一科筆試，與高普考試相較，既簡便又缺乏客觀標準，使得甲考成為有力人士空降飄入高階常任文官體系的捷徑。

他強調，通過甲考的名單，除1986年甲考一般行政榜首的馬英九最廣為人知外，還包括蕭萬長、宋楚瑜、趙守博、胡自強、陳沖、吳清基、蔣孝嚴、徐立德、沈世宏、伍錦霖、廖正豪、毛治國、彭鳳至、楊朝祥、黃雅榜、王志剛等卸任政要。

羅承宗直言，綜觀甲考歷屆錄取名單，不難得知，在黨國體制下甲考的受惠者，通常是與國民黨關係良好或國民黨刻意拔擢的人。而甲考充當權貴進入公務體系的後門，因此被視為「黑官漂白」代名詞，又被譏為「大官製造機」。

據悉，前民進黨立委盧修一當年在立法院強力主張廢除甲考，獲得輿論熱烈迴響，1993、1994年間更爆發黨國大老李煥之女李慶珠的「甲考論文抄襲事件」，當時李女為僑委會處長，此事讓甲考特考「黑上加黑」。

此外，前考選部長王作榮在1993年更公開直言「甲等特考幾乎全部舞弊」，他在部長任內絕對不會舉辦甲考。

羅承宗受訪談及，當時李慶珠被檢舉論文第2章1萬2000字中，有9000多字抄襲，第3章1萬3000字中，有1萬1000多字抄襲。

他指出，考選部調查結果認定檢舉資料確有實據，考試院遂撤銷李慶珠的考試及格資格，並吊銷及格證書，李慶珠當年倉皇請辭，因社會輿論譁然，終於促使甲考在1994年廢除。

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