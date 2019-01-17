頭像被印在金紙上 議員「被逗樂了」：韓粉好有才

2019-01-17 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委趙天麟日前在臉書粉專，分享部分高雄市政會議紀錄內容，文中指出一名李姓局處首長表示，因市長韓國瑜人氣高，已成另類觀光景點，建請觀光局研議在一樓中庭設人形立牌供合影。桃園市議員王浩宇也在臉書指可在金紙等印上韓等人，藉以諷刺官員造神。未料王昨晚卻貼出自己的頭像被印在金紙上的照片，還稱韓粉蠻有才的，很快就做出來。

王浩宇在文中的狀態顯示「覺得被逗樂了」，並表示「金紙是酬神的，我並沒有不愉快的感覺」，不過仍反對高市府用市府預算做立牌，並指新堀江的韓看板也不該在那，他重申政治非造神，「不該拿公費來做個人宣傳」，他認為此行為非常不妥。

王浩宇在文中指出，他的立場就是「反對首長在公共建設上題自己名字的行為」，無論哪個政黨都一樣，並以花蓮過去曾被報過聯絡簿、金紙等印上前縣長的照片、名字為例，否則跟其「有什麼兩樣？」

王浩宇也在文中說，「去年桃園市環保局在環保購物袋上印『鄭文燦贈』」，他就曾在議會罵過，並自述「標準其實完全一致」，還在文末感嘆「台灣的民主走那麼久，是該成熟點了」。

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