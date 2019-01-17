管中閔遭彈劾！報業「主筆」行情大公開 他爆管爺只是「C咖」

2019-01-17 05:59

〔記者顏宏駿／綜合報導〕台大校長管中閔因為在國發會主委任內匿名幫「壹週刊」寫文章領稿費遭監察院彈劾，其月酬5萬元，羡煞許多每天在線上跑的記者，但曾經擔任過中時主筆的知韓文化協會執行長朱立熙說：「管爺這種酬勞僅算C咖主筆」。

朱立熙在臉書說，他在1989年至1993年間擔任「中國時報」的「專任主筆」，看到這兩天的管爺新聞，忍不住想跳出來說嘴。而他針對的是管爺的「兼差行情」。

他說，報社「主筆」分專任及兼差性質，管爺這種兼差稱「社外主筆」，「社外主筆」有Ａ咖、Ｂ咖、Ｃ咖之分，就他所知，當時中時給Ｃ咖的月酬約在2萬至5萬間，若有寫社論，每寫一篇「社論」，報社再給１萬至2萬。

他說，前監察院長王作榮屬於A咖等級，前財政部長王建煊屬於B咖等級，前監察委員、大法官王越欽也屬於B咖，國際關係學者劉必榮屬C咖。

朱立熙說，社外兼差主筆拿高薪不足為奇，因為這原本就是報老闆「養士的手段」，而管爺會利用兼差寫稿趁機會吹捧自己，這並不是第一人，他說，前政大新聞系教授王洪鈞，當年有機會入閣掌理文化事務，自我吹捧「國家深慶得人」，此文被報老闆余紀忠看到，余老二話不說，揉成一團，丟到地上還踹上兩腳。

他說，政界人士到媒體兼差寫文章，很多人都「不為人知」，管爺現在搞到全天下皆知，只能怪自己「偷吃又不擦嘴」。

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