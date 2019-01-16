與蘇貞昌共進滷肉飯！小英超在意最近這些事...

2019-01-16 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今（16）日晚間10點45分在臉書上貼出一段影片，行政院長蘇貞昌今天到總統府，2人共進台灣美味小吃滷肉飯，強調政府防治非洲豬瘟的決心跟行動，還有近期內屢屢發生的虐童、家暴案件，蔡、蘇2人也相當在意。

蔡英文總統臉書po出的段影片還特地設計分割畫面，畫面左邊蘇貞昌對著鏡頭說「現在要去見總統」；右邊的畫面是蔡英文講「等一下要去跟院長開會」，接著蘇貞昌出發、下車、上台階，兩人碰面先從桌上的滷肉飯聊到非洲豬瘟疫情和防疫，最後才低頭品嘗美食，忍不住說「這滷肉飯看起來不錯吃咧」。不少網友看了起鬨，感嘆怎麼總統怎麼這時候po消夜文，根本是意圖讓人想吃滷肉飯。

蔡總統在po文中指出，自己對於家暴、虐童案件的看法是，地方政府是社會安全網的第一線，中央也要給足夠的資源跟支持。我們該修法就修法，該增加資源就增加資源。一定要讓社會安全網更完善。

蔡總統提到，除了改善既有制度，還要持續檢討制度漏洞，社會安全網要灑得更大、更完整。政府要在前端就注意可能的風險，把安全網延伸到對脆弱家庭的支持。

蔡英文臉書全文

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