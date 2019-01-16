誇陳佩琪是好太太 柯P：我沒泡過3個小孩牛奶

2019-01-16 23:07

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲去年在九合一選舉期間，與網紅「館長」陳之漢合體直播掀起討論，也進一步鞏固選票。如今選後兩人又再聚首，柯文哲難得在鏡頭前談到家人，他大誇妻子陳佩琪是好太太，自爆雖然生了3個小孩，但他都沒有泡過牛奶，因為陳佩琪本身是小兒科醫生，他會就乾脆耍賴偷懶。

講到妻子陳佩琪，柯文哲展現柔情一面，直呼太太很辛苦啊，家裡沒有傭人，她都要擦地板。館長問柯，那陳佩琪會生氣叫你擦嗎？柯笑說，不會呀，生了3個小孩，他都沒有泡牛奶，拿陳佩琪的小兒科醫生身分當擋箭牌耍賴，且陳佩琪看他弄也不滿意。

柯說，他回到家都快十點了，和妻子真正的約會已經是「Long, Long Ago」的事情，他感性說，「她是好太太，很認命，我都假裝很忙。」

對於孩子的期望，柯文哲忍不住吐槽，他和妻子都是台大醫學系畢業，以前也都會希望兒女當醫生，「結果我們的小孩都考不上」，但他覺得小孩快樂、正常，不要吸毒、不要當壞小孩，其他自然就好。柯還爆料，大兒子原本在內湖工作，結果被開除，還好失業一個月就找到工作，現在在竹科。

但若未來小孩混不下去，柯被問及會不會幫忙喬一下，他則是慶幸說，「還好我們在北市有房子，不用租、不用買，自己賺自己用夠啦！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/