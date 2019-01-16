直播談國際關係 柯P跟館長說：拳頭要粗

2019-01-16 23:02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲選後再度和「館長」陳之漢直播「喝咖啡聊天」，過程中談到「兩岸關係」。柯指出，「沒有兩岸關係，只有世界局勢下的台灣問題」。他直言，台灣問題是一個平衡的概念，台灣、中國和美國各自畫出底線，形成一個三角形，其中範圍就是台灣的生存空間和活動範圍。

柯解釋，美國底線就是「你中國不可以實質佔領台灣、不可以把台灣當成軍事基地」，台灣人的底線則是「中國不可以實際統治台灣」，而中國的底線就是「不可以實際喊台獨」，這範圍內就是台灣的生存空間，在「這裏面我們可以活動」。

柯談到，因為美國和中國對抗，現在台海局勢比8年前更困難，8年前因為反恐，需要中國幫忙，對美國來說，台灣不要惹麻煩就好了，這也是為何前美國小布希罵前總統陳水扁是「trouble maker（麻煩製造者）」，「要他乖乖蹲在旁邊就好了」。

柯文哲說，但是現在中美對抗，美國對台灣的要求是「你要對中國表達點態度」，台灣的態度也變成「連講兩岸一家親都會被K」，中國的態度則是「表態統一」，三方的底線都再度往前，導致台灣現在的活動空間更狹窄，現在台灣的局面比8年前難混多了。

柯坦言，他還在思考要怎麼走出去，但要先承認這是一個問題，大家開始想要如何讓活動空間變大。他強調，「知道危險本身就是很重要的概念 最糟糕的就是不知道死活。」

柯並談到國際局勢，過去20年，敢和美國「唱秋」一個是伊拉克前總統海珊，一個北韓領導人金正恩，但現在海珊被吊死，金正恩有氫彈，「講明白，拳頭要粗。」

「1990年台灣的GDP相當全中國43％ ，現在只剩下4.6％。」柯談到，這表示要討價還價沒有籌碼，「國際比的還是拳頭」，因此他會說最重要的是國防和經濟。

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