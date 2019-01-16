今晚直播被問選總統？組黨？ 柯P：有在想......

2019-01-16 22:13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今晚二度和「館長」陳之漢直播，面對館長直球發問「2020會不會參選？」柯雖稱自己意願很低，但也不諱言「這要想一下」，要從長計議、慢慢準備。至於有沒有打算組黨？柯文哲坦言「正在想」。

晚間柯文哲再度和館長合體直播，此次雖定調「喝咖啡聊天」，相較於前次館長為了配合柯文哲「全程零粗口」，這次館長恢復本色，髒話滿天飛，但真性情表現也讓柯文哲數度在直播中哈哈大笑。

兩人一路從近期的虐童案談到拔管案，館長更直接拋問「會不會參選2020」，還笑柯說，不要一聽到2020就這麼敏感。

柯表示，他自己意願很低，「不要幻想一個人可以改變全世界」，目前台灣的雙首長制度真的「怪怪的」，就像當校長可以指定教務主任，卻不能參加校務會議，在這種情況下，誰來當總統都當不好，換人只是換一個被「幹譙」。

不過他沒把話說死，稱如果真的要當總統，還要團隊什麼的，要從長計議，還是要慢慢準備啦，這要想一下，「也不要幻想有一天你當總統，就會國泰民安」，「我想想看啦，這種東西要想想看啦，畢竟雙首長制還是怪怪的」。

館長也問柯，要不要組黨？柯說：「正在想。」但隨即大扯之前東森曾對他做過研究，為什麼別人的堵訪大概只能撐20秒，收視率就開始掉，他的堵訪卻能撐到兩分半，原來是因為觀眾都不知道柯文哲下一句要講什麼，連他自己都不知道明天要幹嘛，所以這件事情不是沒有答案，而是他正在想。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/