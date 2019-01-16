德媒寫造假稿會自行檢討 學者嘆：管中閔卻強調自己不違法

2019-01-16 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕德國《明鏡》週刊一名記者「寫假搞」，遭內部人員發現後，《明鏡》不但沒有淡化此事，反而組查調查小組查證，將造假部分列出讓讀者參考；造假記者也親自出面道歉反省。對此，成功大學教授李忠憲感嘆，我們的政務官「拿錢寫稿化身他人寫文章稱讚自己，被抓到之後強調不違法」，反應真是天壤之別。

李忠憲今天（16日）在臉書發文指出，德國《明鏡》週刊一名記者明明沒有實地考察，卻編造故事，偽造受訪者紀錄。這名記者非常有才華，甚至得過CNN年度最佳記者獎，而此事被內部人員發現後，週刊自律自爆，將事情攤開在讀者面前，甚至還以諷刺漫畫刊登在週刊中，調侃自己。

而造假記者被抓後，也反省道歉說，「我不是為了成功，而是害怕失敗，我生病了，需要別人幫助」，坦承編造故事後辭職。李忠憲感嘆，我們的政務官拿錢寫稿，化身他人寫文章稱讚自己，被抓到之後強調不違法，跟《明鏡》週刊被抓到寫假稿的那個記者的反應，真的有天差之別。

李忠憲說，每個社會都會有生病的人，生病的人是需要別人幫助，而不是需要別人袒護，或許監委彈劾也是因為這樣而超越藍綠，當初攻擊楊泮池的人，現在不知道如何看待管中閔？

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