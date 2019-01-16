X光無法偵測豬肉？ 鄉民打臉：它就是可以

2019-01-16 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌上任後嚴格加強檢疫，日前他前往桃園國際機場視察非洲豬瘟防疫措施，要求對旅客的手提行李要百分之百查驗；不過由於X光機尚未增設，造成民眾必須花費更多時間在桃機安檢處待檢，對此，就有媒體引述網友留言譏諷「X光只能檢測豬腦吧」？不過也有網友馬上引述報導打臉指出「X光機一照，結果一目瞭然」。

昨（15）日3班從中國起飛的班機幾乎同時抵達台灣，防檢單位為了配合蘇貞昌要求入境旅客手提行李100%稽查，一一檢查入境旅客行李廂，造成排隊人龍，也引發部分旅客抱怨。對此，內政部長徐國勇承諾會立刻加購X光機，並增加輪值人力，完成手提行李100%稽查率。

今（16）日則有媒體引述筆名「洛杉基」作家的臉書文章，表示「中二程度學生都應該知道，X光機可以偵測鐵器，最先進的可以偵測到水，但是似乎還無法偵測豬肉，因為豬肉會被X光穿透」；同時也引述網友留言，譏諷「X光只能檢測豬腦吧」？

據了解，海關的X光機能讓不同物質在螢幕上顯示不同顏色，沒有危險性的東西就不會顯示顏色，例如鑰匙與鐵製品，在螢幕上就會顯示出深綠色，而肉類則會呈現明顯的紅色；此新聞被分享到PTT後，網友也紛紛痛批： 「唯恐天下不亂」、「高級外省人來囉」、「自己智障還以為大家都智障」、「垃圾假新聞」。

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