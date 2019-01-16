中國點名外企「錯誤標識」台灣 陸委會批霸道打壓

2019-01-16 22:47

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國民航局去年強硬要求外國航空更改官方網站，不准把台灣標示為「國家」，結果44家外航被迫更改網站，中國最近又把注意焦點轉移到其他外國大企業，宣稱有66家外資「錯誤標識」台灣，包括全球知名的跨國企業蘋果、NIKE、亞馬遜、西門子等，還揚言要「依法懲處」。

對此，陸委會表示，中共在國際企業間霸道打壓台灣，嚴重侵犯中華民國主權尊嚴、企業營運自主及傷害台灣民眾感情的不當作為，更讓台灣人民認清其欺騙性及虛偽面貌，政府只會更加堅定捍衛國家主權尊嚴及民主體制，永遠不會妥協。

中國官媒《法制日報》報導指稱，中國社科院法學研究所、北京大學互聯網發展研究中心等近日聯合發布的「網絡法治藍皮書」，細數2017年名列世界500強的企業，有66家外資企業單獨標示「台灣」而非「中國台灣」，53家公司網站「錯誤標識」香港，其中45家公司同時「錯誤標識」台灣和香港。

根據報導，「錯誤標識」以美國、日本企業居多，美國和日本分別有23家和14家公司的網站把台灣單獨列出，美國和日本分別有18家和10家公司網站把香港單獨列出。「網絡法治藍皮書」建議，對於設立在中國的跨國企業，應依規定追究相關責任人的刑事責任，並對相關企業予以處罰。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/