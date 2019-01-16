柯P緊貼網紅 春節連假和5知名YouTuber同框1天1片

2019-01-16 21:35

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今「開箱」，公布春節期間將和5個知名YouTuber合作，每天放送一影片，除夕「眼球中央電視台」、初一「老天鵝娛樂」、初二「HowFun」、初三「千千進食中」、初四「理科太太」。

北市府副發言人柯昱安（小牛）問柯P，認不認識這些YouTuber？柯指著「眼球中央電視台」坦言有去錄影，不過在除夕到來之前，不管媒體怎麼問，「我會抵死不認，說那是郭子乾。」

看到曾一起合作宣傳世大運的HowFun，柯笑說：「就是一個人演好幾個角色那個啊！哇～連費用都節省成那樣。」讓柯昱安連忙乾笑打斷：「沒有啦，現在不止一個人的團隊了啦！」

聽到「千千進食中」要和知名吃播創作者千千合作吃吃喝喝，柯文哲強調「我是吃得快，但不是吃得多」。

至於近期爆紅的「理科太太」智商高達170，比柯的157還高，柯不以為意說：「還好啦！」他也說，畢竟都是念理科的人，溝通上應該會比較順。

不過今晚在前往下一個直播地點「館長的健身房」途中發生小插曲，柯文哲一車竟然迷路了！只見柯P推高眼鏡、眯起老花眼認真盯著智慧型手機想幫忙找路，還好不到幾分鐘時間就順利回到正確路上。

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