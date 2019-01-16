管中閔兼職爭議 監察院愈查愈多

2019-01-16 21:04

〔記者鍾麗華／台北報導〕台大校長管中閔在政務官任內兼職多，據估計，管在台大本職的年薪約200萬元、兼職收入也達200萬元，兩者相當，年收入約400萬元。而陸續披露管的兼職包括在《壹週刊》匿名寫評論、政大、中山、中央及暨南大學等校兼任講座教授等，以及在台經院兼職，並未向台大報備，但台經院一年也支付40、50萬元給管。

管中閔去年在台大校長遴選爭議中，爆出管在中國廈門大學兼職，監院原是調查台大校長管中閔赴中兼職案，但從管的報稅資料，卻發現他更多的國內兼職，其中管中閔在政務官期間於《壹週刊》固定領薪撰寫社論，獲取每月約5萬元、每年約65萬元固定稿費報酬，昨已遭監察院彈劾。

監察院最快下月公佈管兼職的調查報告，不過，有些兼職都已超過10年的追溯期，有些則是管任職於台大教授期間，未有行政職，因此無法依照「公務人員服務法」處理。

據了解，管在中研院經濟所長、研究員任內，於政大、中山、中央及暨南大學等四校兼任講座教授，並支領薪水，光是政大每年平均支付管約24萬元。除中山大學的兼職有報中研院核准外，其餘三校並未報備。

此外，管於2007年左右、在中研院任職間，也未獲中研院許可，就在勇源教育發展基金會兼任有酬顧問，據國稅局資料，一年約領30萬元的薪水。

據了解，管中閔從2009年開始，在擔任政務委員、國發會主委前後，有長達近10年的時間，一直都與國泰金有產學合作計畫，卻只有第一年報給台大簽核，之後從政務官回任台大後，雙方又恢復合作關係，也未向校方報備。管從國泰金一年最多拿到近200萬元。

對於管中閔律師團昨天聲明稱，為專欄供稿，銓敘部函示早已表明為法所不禁。但法界人士表示，該函釋「報社特邀專欄供稿，倘不涉職務上事務，尚無禁止之規定」，指的是「報社」而非「雜誌週刊」，「專欄」而非「社論」，「不涉職務上事務」而非「不涉機密」，管匿名供稿週刊作為社論，並非銓敘部函釋所稱尚無禁止的情形。管有固定報酬，就是常態，就並非偶一為之的投稿，管每月由「壹傳媒」預扣稅款，足證每月有固定報酬，並非不定期的投稿。

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