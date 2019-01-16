新北市總預算案首度審一半交棒 接棒怎麼審鬧哄哄

2019-01-16 20:39

〔記者何玉華／新北報導〕第3屆新北市議會召開第1次臨時會審查新北市政府今年度總預算案，由於總預算案不像一般法案受「屆期不連續」影響，第3屆議員接棒審查第2屆議員審查一半的總預算案，衍生諸多議事規則討論，吵鬧不休，最後在議事組主任高明慧說明總預算案是連續性審查，因此，連任議員不能作與當時決議相反的發言後，才順利進行。

第1屆議員卸任前夕，只完成總預算案交付審查會，沒有進入實質審查，等到第2屆議員就任後，才由新任的審查會議員審查；第2屆議員卸任前夕，已經完成審查會程序並送大會二讀，首度出現預算審一半，交給下一屆議員續審的情況。

今天審查體育處歲入預算時，市議員蔡明堂率先詢問說，第2屆他在第3審查會，如果沒有保留發言權，這屆他不在第3審查會，能否就第3審查會相關單位的預算發表意見？市議員陳明義說，「可以」，議長蔣根煌則說，「不行」，台下吵成一片；蔡明堂說，「過去是明朝的事，現在是清朝」，吵鬧中，還有議員說，「把廖本煙（卸任）找回來開會」。

市議員王淑慧接著說，近來連署許多新進議員刪減預算的動議單，詢問會議主席「成不成立？」高明慧依「新北市議會議事規則」第65條「審查委員會除預先在委員會聲明保留發言權者外，不得為與審查意見相反之發言」解釋，因為總預算案是連續性的，因此連任議員不能做與當時審查會相反意見的發言，另新任議員對已通過法定程序的預算不能刪除，進行中的則依職權行使權力。

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