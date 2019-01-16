鄭世維酸民進黨：若覺虧欠余天 應讓他去當華視總經理

2019-01-16 18:39

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市第三選區（三重區）立委補選，民進黨徵召前立委、新北市黨部主委余天，國民黨今天也宣布徵召國民黨文傳會副主委鄭世維，鄭世維向綠營支持者喊話說，余天身體微恙，若真的覺得欠余天一個公道，就應該讓余天擔任江霞擔任過的華視總經理，適才適所。他說，把票投給他，「跑攤、粗重的工作，就由少年家來」。

鄭世維說，余天在演藝界的貢獻有目共睹，因此應讓余天「適才適所」，民進黨支持者更應該票投鄭世維、讓余天出任華視總經理，繼續為演藝圈發聲。

鄭世維指余天「身體微恙」，覺得應該尊重長輩，何況余天的夫人李亞萍都曾抱怨余天唱歌助選都沒拿錢，因此，民進黨的支持者若覺得欠余天一個公道，就應該讓余天擔任江霞擔任過的華視總經理，「而跑攤、粗重的工作，就由少年家來」。

鄭世維說，自己曾經擔任購物台主持人7年，算是半個演藝人員，對余天的歌曲《榕樹下》、《回鄉的我》都琅琅上口，因此更希望余天為演藝圈發聲。

三重過去被認為是綠營票倉，鄭世維也笑說，自己參選如「一個跳火坑的動作」，也感謝國民黨新北黨部主委李乾龍，讓中央提名小組、中常會通過這項徵召案，也促成世代交替。

鄭世維說，自己因為家貧，15歲就半工半讀，沒有顯赫的學歷，但是有很多豐富的經歷，包括購物台主持經歷、地方擔任司儀主持，台北縣議員、三重果菜公司副總經理，到國民黨2015年最低迷的時刻，上各大政論節目為國民黨發聲。

李乾龍說，三重是艱困選區，提名過程幾經考量，徵詢過很多優秀黨員包括前立委朱俊曉、前議員胡淑蓉等人，但各自都有很多因素無法答應，鄭世維勇於承擔，很值得讚許。

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