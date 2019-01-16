陸官預算被凍結 前議員校友陳滄江要捐一萬元

2019-01-16 18:19

〔記者吳正庭／金門報導〕民進黨立委劉世芳以凍結預算手段，要求陸軍官校改校歌，遠在離島的前縣議員陳滄江，今天也以曾是陸軍官校第47期入伍生的一分子表示，如果陸官願接受捐贈，將捐出1萬元支援陸官校慶。

劉世芳主張陸軍官校校歌歌詞中的「黨旗飛舞」，是黨國不分、開民主倒車，並針對陸軍司令部教育訓練業務原列8333萬7000元業務費，提案凍結333萬7000 元，待陸軍官校就校歌修改並向立法院外交國防委員會報告經同意後始得動支。引發社會議論及陸官校友反彈，有陸官校友在中華民國中央軍校校友總會等網路社群發聲，透過募捐支援陸官舉行校慶。

早年就讀空軍官校59期（67年班），1974年曾在高雄鳳山參加陸軍官校正第47期入伍生訓練的金門縣前議員陳滄江表示，當時曾於陸官受訓半年，1977年因為要協助身障寡母撐起家計及照顧弟妹，以肄業生身分離開空軍官校。

陳滄江說，這麼多年來，一直很感念當時空軍官校長官及同學對他的疼愛，讓他順利取得空軍官校肄業證書，進而補修完大學學位，也才有後來順利攻讀碩、博士學位。因此對陸軍官校與校歌，有很深的感情與認同，如果陸官願接受捐贈，將響應並捐1萬元，支援陸軍官校創校95周年校慶活動經費。

將投入第9屆立委補選的陳滄江表示，「一日黃埔、終身黃埔」，永遠以官校生和愛國精神為榮，就像14日已開始運作的立委競選總部，裡面保留原建物已放置40餘年的前總統蔣中正遺像及「永懷領袖」標語，背景還有一幅一個人高的中華民國國旗。陳滄江說，爭取軍公教警消勞人員退休年金權益，也將是未來進軍立法院後要推動的主要政見。

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