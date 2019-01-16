明與黃向羣赴農委會討論北農人事案？ 彭振聲：尚未約時間

2019-01-16 18:11

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府已選定由民進黨前議員黃向羣出任台北農產運銷公司董事長，農委會則推派翁震炘任北農總經理，外傳北市府和農委會高層商定明天（17日）下午會面，討論規劃在下週四（24日）召開臨時董事會和常董會議程。不過，副市長、北農董事長彭振聲否認將赴農委會，表示還未約時間，也沒未收到通知，並無排定此行程，除非農委會在晚上通知，明天才有可能去。

外傳北市府明天下午4點將由彭振聲與黃向羣赴農委會，拜會新任主委陳吉仲，雙方將討論24日召開臨時董事會和常董會議程細節，在當天搞定北農董事長與總經理的人選。

不過，彭振聲卻說，目前尚未收到農委會通知，暫時未排定行程，由於董事長決定總經理的職位，下週四不可能董事長和總經理一起辭職，應會先處理總經理人選。

彭振聲解釋，臨時董事會不可能同時換掉董事長和總經理，黃向羣接董事長，需由市府派為董事再經由常董會選出常務董事，後推派為董事長，翁震炘要接總經理，要先辭掉董事，照程序並沒想像中那麼快，需要很多階段才可達成。

黃向羣則說，很感謝市長願意把董事長的職位給卸任議員，柯文哲沒有給他什麼任務，只有把農民照顧好、價格不要偏差、不要出差錯。至於明天是否會和彭振聲到農委會，他說，有透過朋友、媒體聽說這件事，不過，市府那邊尚未通知。

產業發展局長林崇傑說，據他了解，彭副市長會先去農委會和對方討論，後續等雙方充分討論過才會有下一步動作，但不知道確切會面的時間。

至於外傳柯文哲不滿農委會在內閣改組前發布翁震炘人事，林崇傑說，任何的合作都要互相尊重，府內認為還沒經過討論，就發公文在程序上較沒互相尊重的態度。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/