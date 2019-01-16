「三重賣菜郎」拚立委補選 喊話韓國瑜：至少來站台3次

2019-01-16 17:55

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市第三選區（三重區）立委高志鵬因案判刑定讞，入監執行，立委遺缺辦理補選，民進黨徵召前立委、新北黨部主委余天，國民黨今天（16日）也宣布徵召國民黨文傳會副主委鄭世維參選，鄭世維在新北黨部記者會上自比「三重賣菜郎」，說自己新北果菜公司副總經理、台北縣議員經驗，更像高雄市長韓國瑜一樣，有挑戰深綠選區的勇氣。

鄭世維說，除了國民黨新北黨部主委李乾龍，高雄市長韓國瑜也曾打電話來，鼓勵他投入三重立委補選，他更向韓國瑜公開喊話，「這裡是三重，無三不成禮，希望韓市長能至少來站台3次！」

他說，自己和韓國瑜有很相似的經歷，兩人都當過台北縣議員，而韓國瑜立委落選後，跑去北農當總經理，自己同時期在新北果菜公司當副總經理；而韓國瑜落選國民黨主席，擔任高雄黨部主委；自己落選議員，則擔任文傳會義務副主委，同樣兼任黨職，去年韓國瑜挑戰深綠選區，現在自己也征戰深綠三重區。

鄭世維說，自己將會師法韓國瑜拚經濟的精神，讓三重「人進得來、貨出得去」，更要讓逐漸沒落的三重天台戲院周邊，找回三重的城市光榮感。

新北市第三選區（三重區）立委補選3月16日投票，1月18日為登記截止日，鄭世維說，明天（17日）早上會到選委會領表登記。

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