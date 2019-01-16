會見加拿大眾議員 蘇嘉全感謝為台灣執言

2019-01-16 18:00

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院長蘇嘉全今天接見博爾沙（John Brassard）等加拿大眾議員時表示，台灣土地面積雖並不寬廣，但也有2千3百萬人口，是一個主權獨立的國家，在國際社會經常受到打壓。他特別感謝在去年世界衛生大會中，加國衛生部長替台灣執言。博爾沙則提到，至於未來兩國若能在人工智慧（AI）及生物科技等產業進行合作，就能夠提供台加人民更多機會。

蘇嘉全今（16）日上午在立法院｢中華民國與加拿大國會友好協會｣副會長尤美女、立法院秘書長林志嘉、外交部北美司副司長陳慧蓁陪同下，接見加拿大眾議員博爾沙（John Brassard）、派凱利（Pat Kelly）、麥考利（Kelly McCauley）、林斯基（Jim Eglinski）。

蘇嘉全致詞時表示，加拿大族群多元，也是土地第二大的國家，天然資源非常豐富，接受不同來自不同國家的人民，在全世界占有非常重要的角色。現在台灣正要迎接農曆春節，有許多移民至加國的友人，也會藉這個機會回台過年。

蘇院長提到自己過去也曾造訪過加拿大，了解加國對環境保護及農業永續等方面的發展深厚，讓他十分敬佩。台灣是加國第12大，也是亞洲第5大貿易夥伴，雙方貿易總額相當可觀。而我國也在去年開放進口加國牛肉。除此之外，他也期待台加能在交通及綠能等方面合作，也希望建立在既有的台加青年度假打工協議下，讓我國有更多青年赴加度假打工。

蘇嘉全表示，台灣土地面積雖並不寬廣，但也有2千3百萬人口，是一個主權獨立的國家，惟在國際社會經常受到打壓。他特別感謝在去年世界衛生大會中，加國衛生部長替台灣執言。

博爾沙眾表示，台加雙方許多共享價值，雙方的貿易關係不論是對台加兩國經濟都同樣重要。至於未來兩國若能在人工智慧（AI）及生物科技等產業進行合作，就能夠提供台加人民更多機會。

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