挺同反同仍分歧 蔡清祥：同婚專法草案3/1前出爐

2019-01-16 17:12

〔記者吳政峰／台北報導〕大法官釋字748號肯認同性享有婚姻權力，去年公投確認同婚應立專法，惟挺同、反同雙方仍在法律名稱與內容上堅持不同立場，未達交集，主掌同婚法案的的法務部16日指出，將持續促請雙方對話，預定草案會在3月1日前出爐。

法務部長蔡清祥指出，3月1日的截止日是源於「公民投票法」第30條第1項第2款規定，對於公投通過的創制案，行政院應於中選會公告投票結果翌日起算3個月內研擬相關法律，並送立法院審議，而同婚專法公投案是在去年11月30日公告，往後加3個月就是3月1日。

蔡清祥表示，公投案後，政府竭盡所能與各界對話藉以凝聚共識，但目前挺同與反同雙方各有堅持，光是要稱為「伴侶」或是「婚姻」就有不同看法，條文內容也各有意見，法務部多次以不同方式徵詢不同團體的看法，盼雙方都能互相體諒，各退一步，讓法案在期限前提出。

根據大法官解釋，同婚法制化需在5月24日前通過，若屆時未完成修法，同志得依民法婚姻章規定，持2人以上證人簽名，向戶政機關辦理結婚登記，並於登記2人間發生法律上配偶關係之效力，行使配偶之權利及負擔配偶之義務。

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