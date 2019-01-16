總統密使晤港獨？假的！大公報搞烏龍 偷拍本報記者

2019-01-16 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港獨派組織「學生動源」召集人鍾翰林、洪英棠與洪心到台灣訪問5天，疑似被中國情治人員一路跟監，今日香港中國官媒《大公報》頭版以偷拍畫面報導，竟稱他們暗自會見蔡英文總統「密使」，內容寫得神秘兮兮，宣稱是「港獨」與「台獨」合流，但是偷拍畫面中指稱的「密使」、「神秘男子」其實是本報記者，拍到的是本報記者約訪3人；消息傳回台灣，這位被偷拍的記者只覺得荒誕不經。

香港中國官媒《大公報》16日頭版報導描述，3名港獨人士15日上午11點抵達台灣總統府旁的國史館，陪同的是前香港政治評論家、台灣青年反共救國團發起人之一的林保華之妻楊月清；報導開頭就說「昨最後一天重頭戲，《大公報》直擊楊月清帶同三個『獨青』，在『總統府』旁『國史館』與一名神秘男子會面長達一個半小時。該男子在會面後手持一批『獨書』，施施然步行到對面的『總統府』辦公室，驅公務車揚長而去。」

報導中聲稱，這3名「學生動源」成員會見「一名身穿白色西裝、戴眼鏡的中年男子現身」，一行人進入國史館密談1.5小時，4人對神秘男子畢恭畢敬。

《大公報》指稱，「平時不修邊幅的三廢青裝出正經表情」，與「神秘男」會晤至下午2點才解散，「神秘男」走出國史館時，跟監狗仔使用高倍率鏡頭捕捉他手上的物品，發現1個印有「台灣青年反共救國團」字樣的資料夾，以及1本第190期的《看雜誌》，該期談到林保華、楊月清籌畫「五獨」論壇，推斷「神秘男」就是蔡英文總統的密使，今日煞有介事在頭版大篇幅報導。

3港獨人士受本報記者採訪 中媒大搞烏龍

其實，被中媒指為「密使」的「神秘男子」是自由時報政治中心副主任、資深黨政記者蘇永耀。

蘇永耀今表示，因14日《大公報》和《文匯報》同步以頭版刊登跟拍「學動」3名成員來台新聞，極盡醜化打壓之能事，因而約3人在國史館當面採訪了解原因，評論家林保華老婆楊月清作陪，豈料遭中媒偷拍誣指為「『蔡密使』授獨計」，令人啼笑皆非，這也顯見中港情治人員登堂入室、無孔不入，已是台灣國安之危，自由民主之危！

被跟監的楊月清看見報導後，也在臉書上發文諷刺《大公報》，楊指出，「笑死人，見媒體，又關蔡總統什麼事？」，楊同樣也認為《大公報》荒誕無稽，她的友人則留言表示，「寫這種文章，充滿貶抑與羶腥，內容極貧乏，可憐這家報社，只能用這種素質的人」。

《大公報》歷史悠久，早在清光緒28年（1902年）在天津法租界創刊，幾經戰亂波折，已經不復當年「四不主義（不黨、不賣、不私、不盲）」的宣示，1949年後，香港版《大公報》其實直屬中共港澳工委「直接領導」，與《文匯報》同屬香港大公文匯傳媒集團，目前是中國「中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）」全資附屬機構，被視為親中和有特殊的政治背景，由於報導立場經常偏頗、歪曲，在香港調查中被評為最沒有公信力的報紙之一。

觀看原文請點擊下面

《大公報》「蔡密使見『學動』授『獨』計」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/