接民進黨秘書長 羅文嘉傳訊陳其邁：一個火坑的概念…

2019-01-16 16:54

〔記者楊淳卉／台北報導〕由黨內中生代共推並當選的民進黨主席卓榮泰，上任後今首次主持中常會，會後並與黨秘書長羅文嘉、桃園市長鄭文燦、行政院副院長陳其邁與媒體簡短談話。陳其邁當場秀出本週日（13日）羅文嘉發給他的簡訊：「我答應回黨部了，一個火坑的概念」，他則勉勵羅文嘉，「i know，是火爐，火坑一下就掛了，火爐是煎熬，慢慢折磨，希望你耐得住，加油，你是我們最強的一個」，羅文嘉接著再回：「死豬不怕開水燙，無欲則剛」。

這場簡單談話也安排網路直播。陳其邁、鄭文燦還刻意脫下西裝外套，和著軍用夾克的卓榮泰一起解下領帶，展現民進黨盼與社會拉近距離的用心。羅文嘉、鄭文燦、陳其邁最後也緊握手合影，象徵同心輔佐卓榮泰的決心。

羅文嘉表示，兩週前卓榮泰來找他，說要幫他一起過生日，也了帶蛋糕去，原來卓榮泰帶給他的禮物就是「跳火坑、進火爐」，但既然他選擇了，就會承擔起來。

羅文嘉說，他認為，當他們願意承擔時，就要走出「原來的世界」，如果原本在圍牆裡有個池塘，池塘最多只多只有觀賞魚，但離開圍牆、走入大海，大海裡就有無窮的生物和風景。他們決定承擔後，接下來希望和社會和所有朋友，看到他們游進大海的姿態和姿勢。

陳其邁說，「琅琊榜」有一句話，「問題在朝堂、答案在江湖」，敗選後，最重要的工作就是要到江湖把民心找回來，重新贏得人民信任。外界形容他是「潤滑劑」，卓榮泰是「黏著劑」，相信在卓的領導和羅帶領下，黨一定會更團結，因為一年後就要總統大選了。

鄭文燦表示，民進黨曾走過很多辛苦的路，過程他都參與其中，因此他很了解前黨主席蔡英文的心情。民進黨要知道，人民的信任是一點一滴地流失，信任要找回來，也要一點一滴找回來。他們都宣示要站在「大師兄」旁邊，不會讓卓榮泰孤單，他接著轉向卓榮泰說：「我們一起做你的後盾！」

卓榮泰說，找秘書長並不容易，很多人明示、暗示、甚至威脅，推薦羅文嘉。他邀請羅文嘉時，羅文嘉答覆他，他還沒有心理準備，但他也跟羅說，他當主席也沒心理準備。

卓榮泰說，他與羅文嘉談了很多未來的工作和人事，他感覺到「大師兄回來了，師兄、師弟也回來了」，功力都歸位了，這個戰鬥團隊很快會形成、很快會發揮戰力，戰鬥團隊也要延續30年前創黨的理想和精神。

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