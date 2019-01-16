同婚立專法 性平團體籲蘇揆：一定要以「婚姻」為名

2019-01-16 17:58

〔即時新聞／綜合報導〕性平團體今（16）日召開記者會，呼籲新任行政院長蘇貞昌，對於同婚法案，「法案名稱必定要稱之為婚姻」，且同性配偶間各方面實質保障不該低於民法配偶，如此才符合釋憲要求。

綜合媒體報導，婚姻平權大平台與台灣同志諮詢熱線、婦女新知基金會、台灣伴侶權益推動聯盟（伴侶盟）、台灣同志家庭權益促進會等多個民間性別團體，於今日上午在立法院舉行聯合記者會。

台灣同志諮詢熱線協會副秘書長彭治鏐指出，公投過後，同志社群對於接下來的修法歷程感到十分焦慮。包括老年同志擔心是否足以保障同志伴侶的晚年生活。

台灣同志家庭權益促進會執行秘書黎璿萍說，現在已有上百對的同志家庭，在台灣生養孩子，不過根據現況，沒有法律關係的同志家長，連帶孩子看醫生、開銀行戶頭等日常都無法做到。

伴侶盟常務理事、律師許秀雯表示，釋字第748號解釋已宣告現行民法未保障同性別二人結婚權利違憲，且明示無論何種形式立法，都須「達成婚姻自由之平等保護」。

性平團體共同呼籲行政院，依照公投法，在3月以前提出的法案，能夠以「婚姻」為名，且未來提出的同婚版本，要使同志可以登記結婚，可以稱為配偶，並且同性配偶間各方面實質保障不該低於民法配偶，如此才符合釋憲要求，讓長期被社會排除在外的同志族群都能可以受到平等保護。

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