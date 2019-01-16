大馬力試車！編隊起飛！ 空軍春節戰備美圖底加（圖輯）

2019-01-16 17:02

〔記者涂鉅旻／新竹報導〕春節假期將至，國防部今日邀請媒體到新竹空軍基地，採訪空軍二聯隊幻象2000戰機編隊「大象漫步」滑行、起飛以及發動機大馬力試車等訓練課目，雖新竹今日上午天候不佳，但軍方仍安排2架幻象2000戰機起飛，以及8架戰機參與編隊滑行，場面壯觀。

另外，軍方也罕見地邀請媒體參訪幻象2000發動機「大馬力試車」工作，負責後勤維保的官兵仔細地做好前置作業後，即將該戰機的「M53-P2發動機」推力加大，並點燃後燃器，現場發出轟隆巨響，後燃器後方的積水也全被高溫蒸發。

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