轟陳筱諭謊話連篇 民進黨台南市黨部：竟出現墮落政客特質

2019-01-16 17:07

〔記者邱灝唐／台南報導〕前台南市議員郭秀珠之女陳筱諭日前質疑民進黨初選不公，憤而退黨參選台南第二選區立委補選。對此，民進黨台南市黨部今天抨擊，陳筱諭身為年輕政治工作者，卻出現說謊、輸不起的墮落政客特質，令人惋惜。

立委黃偉哲當選台南市長，台南第二選區立委空缺補選，民進黨方面有勞動部次長郭國文、全國黨代表陳筱諭有意參選；黨中央最後依民調徵召郭國文。陳筱諭不滿認為民調不公正，黨企圖打壓年輕人參政，她退黨參選，還說就算勝選機率微乎其微，仍要參選到底，讓社會看見年輕人的信心。

民進黨台南市黨部今天再發聲明說，陳筱諭和其家族從未以民進黨制度參選過，可能不熟黨內選舉制度，但用錯誤指控扭曲民進黨內的程序，已經傷害黨的聲譽。

民進黨台南市黨部黨部執行長蔡麗青更說，一名初次參選的年輕政治工作者，本應充滿理想、乾淨選舉，但陳筱諭從聲稱獲白色力量支持她，到謊稱有到黨中央申訴民調，事後查證2件事情都是空穴來風。為了選舉謊話連篇、輸不起，這種墮落的政客特質居然出現年輕人身上，實在令人感到遺憾且惋惜。

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